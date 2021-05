Baisse de prix pour le Samsung Galaxy A12 chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter du Samsung Galaxy A12 128Go à prix mini ! Le smartphone passe même sous la barre des 190€.

Le Samsung Galaxy A12 : un smartphone d'entrée de gamme qui a tout d'un grand

Sortis début 2021, le Samsung Galaxy A12 fait sensation depuis, et pour causes. Doté d'un SoC Mediatek couplé à 4Go de RAM et 128Go de stockage, il est plus que performant pour un smartphone à moins de 250€.

Autre point fort du smartphone : sa batterie. Très puissante, elle propose pas moins de 5000 mAh et permet ainsi au smartphone de tenir plusieurs jours sans coupure.

Côté photo, le Samsung Galaxy A12 séduit tout autant avec un module photo grand-angle à l'avant de 8Mpx et 4 modules photo arrières :

Un grand-angle de 48Mpx.

Un ultra grand-angle de 5 Mpx.

Un capteur en profondeur f/2.4 de 2Mpx.

Un capteur grand-angle f/2.4 de 8Mpx.

Son écran de 6,5 pouces bénéficie d'une définition de 1600 x 720 px et d'une résolution de 264 ppp avec des images bien contrastées. Il permet des captations vidéo en Full HD et est compatible avec le Bluetooth 5.0.

Avec de belles finitions, surtout pour son prix, et une autonomie à couper le souffle, le Samsung Galaxy A12 est finalement une pépite du constructeur coréen qu'il serait dommage de rater, surtout pour seulement 189€. Il est polyvalent, sobre, esthétique, endurant et performant. Que demander de plus ?

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.