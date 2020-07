Belle baisse de prix sur le pack Huawei Nova 5T + enceinte bluetooth

Vous voulez acquérir un smartphone de la marque Huawei à un prix tout à fait correct ? Alors le bon plan qui va suivre risque fortement de vous intéresser. Chez Amazon, il est possible d’acheter le Nova 5T sous forme de pack à moins de 300 euros.

Amazon France propose une belle baisse de prix sur le Huawei Nova 5T accompagné d’une enceinte bluetooth.

Au cours d’une période à durée indéterminée, le géant du commerce en ligne permet d’acquérir le joli smartphone dans un coloris noir au tarif réduit de 299 euros ; soit 100 euros de remise immédiate par rapport au prix de vente conseillé. Le prix du produit étant supérieur à 25 euros d’achats, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile.

Dévoilé au grand public à l’automne 2019 dans l’Hexagone, le Nova 5T de Huawei (modèle 128 Go) est un smartphone équipé d’un écran FHD+ de de 6,26 pouces, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core et d’une mémoire vive de 6 Go de RAM. Pour la photo, on retrouvera un capteur principal de 48MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4) et un capteur secondaire de 32MP (f/2.0). Enfin, le téléphone est livré avec un chargeur, un câble USB Type-C, un guide de démarrage rapide, un outil d’éjection de la carte SIM et une carte de garantie.