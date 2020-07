Motorola G8 Power : son prix baisse avant les soldes d’été 2020 !

Vous recherchez un smartphone à moins de 200 euros juste avant les soldes d’été 2020 ? Profitez de ce bon plan Amazon où il est possible de vous procurer le Motorola G8 Power à un bon prix. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

Après la carte mémoire SanDisk Ultra 64 Go avec adaptateur SD, c’est au tour d’un téléphone de faire l’objet d’une baisse de prix sur Amazon France à plus de 24 heures du début de l’édition 2020 des soldes d’été.

Cette fois-ci, le Motorola G8 Power bénéficie de 50 euros de remise immédiate. Affiché en temps normal à 249,99 euros, le smartphone disponible dans un coloris noir est vendu en ce moment à 199,99 euros chez le géant du commerce en ligne. Les frais de port sont bien évidemment offerts pour toute commande du produit.

À propos des caractéristiques principales, le G8 Power de Motorola est équipé d’un écran Full HD+ bord à bord de 6,4 pouces (résolution 1080 x 2300px), d’une mémoire vive de 4 Go de RAM, d’un processeur Qualcomm Snapdragon SD665 octa-core 2GHz, d’un espace de stockage de 64 Go de ROM, d’une batterie de 5000 mAh (permettant une autonomie maximale de 3 jours) et du système d’exploitation mobile Android. Côté APN, on retrouvera un quadruple capteur principal de 16MP + 8MP + 8MP + 2MP et un capteur avant de 16MP.