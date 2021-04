OnePlus Watch : la montre connectée (déjà) en baisse de prix chez Amazon

Annoncée pour une sortie nationale le 26 avril 2021 en France, la OnePlus Watch fait l'objet d'une précommande chez Amazon. À cette occasion, la montre connectée du constructeur chinois peut (déjà) être achetée en promotion. Focus ce nouveau bon plan !

Les précommandes pour la OnePlus Watch ont officiellement commencé ce mercredi 14 avril 2021 et la nouvelle montre connectée est déjà à prix réduit sur le site Amazon France.

Au cours d'une durée indéterminée, la montre intelligente de la marque chinoise disponible dans son modèle Moonlight Sliver est à exactement 137,09 euros au lieu de 159 euros ; ce qui fait une réduction non négligeable de près de 22 euros.

La OnePlus Watch est une montre connectée qui dispose d'un écran OLED de 1,39 pouce (avec une résolution de 454 x 454 pixels) et du Bluetooth 5.0 pour se connecter en mode sans-fil aux smartphones. Elle est aussi équipée de 110 modes d’exercices et de plus de 50 interfaces personnalisables. Résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres (5 ATM) et dotée de la certification d'étanchéité IP68, la OnePlus Watch embarque une batterie de 402 mAh qui permet d'être autonome pendant 14 jours. Compatible avec la charge rapide, la montre connectée peut être chargée pendant 20 minutes qui suffisent pout toute une semaine d'autonomie.