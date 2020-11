La manette sans fil Xbox Series en baisse de prix, vite !

Alerte super bon plan à la Fnac ! Dans le cadre d’une offre à durée limitée, la manette sans fil Xbox Series est proposée à moins de 50 euros. Il faudra se dépêcher pour en profiter car les stocks risquent de partir vite.

Si vous avez récemment fait l’acquisition d’une console Xbox Series X ou S en ce mois de novembre, vous avez peut-être besoin d’une deuxième manette sans fil.

Jusqu’au mardi 1er décembre 2020 et ce, dans la limite des stocks disponibles, la Fnac permet à ses clients de se procurer une manette sans fil Xbox Series au tarif de 49,99 euros au lieu de 59,99 euros ; soit une remise immédiate de 10 euros de la part du site marchand. Pour information, deux modèles au choix sont disponibles (Carbon Black et Robot White) et le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile.

En ce qui concerne ses caractéristiques principales, la manette Xbox Series est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et d’une prise casque 3,5 mm. L’accessoire est équipé d’une nouvelle croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d’une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d’un bouton de partage dédié. Enfin, il est possible de personnaliser des boutons avec l’application Xbox Accessories.

