Pixel 4a : baisse de prix sur le smartphone 5G de Google, vite !

Le Pixel 4a de la marque Google voit son prix baisser pour la fin du mois d'avril 2021. Le smartphone du constructeur américain proposé dans son modèle 5G est à exactement 449 euros chez trois revendeurs français. Focus sur ce nouveau bon plan.

Envie de vous procurer le Google Pixel 4a en promotion et dans sa déclinaison 5G ? C'est possible grâce à cette offre que proposent Boulanger, la Fnac et Darty.

Ainsi, au cours d'une durée indéterminée, le smartphone de la firme de Mountain View disponible dans sa version Simplement noir est vendu au tarif de 449 euros au lieu de 499 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 50 euros de la part des trois sites marchands. Pour information, Boulanger offre 3 mois d’abonnement offerts à la plateforme YouTube Premium. De son côté, la Fnac permet à ses clients d'avoir 40 euros crédités sur le compté fidélité avec le code FNAC10. Quant à Darty, l'enseigne donne la possibilité à ses membres d'avoir 40 euros offerts en carte cadeau avec le coupon DARTY10.

Pour en revenir au Pixel 4a, la version 5G du smartphone de Google a été présentée en octobre 2020. Le téléphone est composé d'un écran OLED en Full HD+ (1 080 x 2 340) à 413 ppp avec un affichage plein écran de 6,2 pouces (158 mm) et une caméra à selfie de 8 MP intégrée. Il embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, une mémoire vive de 6 Go de RAM, une capacité de stockage de 128 Go, une batterie de 3800 mAh, un double capteur de 12 + 16 MP et le système d'exploitation mobile Android 11. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du Google Pixel 4a.