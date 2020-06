Jolie baisse de prix pour l’Echo Plus (2ème génération) avec une ampoule Philips Hue

Vous êtes à la recherche de l’Echo Plus (2ème génération) à un prix intéressant ? Sachez que l’assistant vocal d’Amazon est vendu en promotion avec une ampoule Philips Hue. Un bon plan objets connectés à ne pas rater !

Une semaine après l’Echo 3ème génération, c’est au tour d’un autre produit de la gamme Echo d’être victime d’une baisse de prix.

Cette fois-ci, c’est l’Echo Plus (2ème génération) qui fait l’objet d’un bon plan. L’assistant vocal d’Amazon y est vendu en ce moment avec une ampoule connectée Philips Hue au prix de 84,99 euros au lieu de 149,99 euros. En effectuant cet achat, vous faites une belle économie de 65 euros. Plutôt intéressant, non ?!

Disponible en trois coloris au choix (tissu anthracite, tissu gris chiné et tissu sable), l’Echo Plus est équipé d’un haut-parleur pour un son puissant à 360 degrés, d’un hub Zigbee intégré et d’un capteur de température. Il est possible d’écouter de la musique, de poser des questions, d’appeler vos proches possédant un appareil Echo, ou d’obtenir des informations, les nouvelles, les résultats sportifs, la météo, etc. L’assistant se connecte aux prises, ampoules et autres appareils connectés pour que vous puissiez les contrôler par simple commande vocale.