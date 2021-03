Baisse de prix sur le casque à réduction de bruit Sony WH-CH700N

Actuellement, Amazon donne la possibilité à ses clients de se procurer le casque à réduction de bruit Sony WH-CH700N à un bon prix. Le casque en question est en effet sous les 80 euros. Nous faisons le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez exactement jusqu'à ce dimanche 14 mars 2021 inclus pour profiter d'une vente flash sur le Sony WH-CH700N chez Amazon.

Habituellement vendu à 87 euros, le casque à réduction de bruit de la marque japonaise voit son prix diminuer à 79 euros ; ce qui fait une remise immédiate de près de 10% de la part du site marchand. Seul le coloris noir du casque est concerné par l'offre promotionnelle et les frais de port sont gratuits pour une livraison standard à domicile.

Le WH-CH700N de Sony est un casque sans fil de type circum-auriculaire. Compatible avec la technologie Bluetooth 4.1, le casque peut s'appairer avec un smartphone ou une tablette tournant sous les systèmes d'exploitation mobiles iOS et Android. Une batterie en lithium-ion intégrée et rechargeable via USB offre jusqu'à 35 heures d'autonomie (en fonction de vos paramètres musicaux). La charge rapide offre 60 minutes de musique en continu pour 10 minutes de charge. L'appareil dispose notamment d'un bouton permettant l'activation de l'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancellation) et l'adaptation de la réduction du bruit à votre environnement. Les bruits de fond sont analysés et réglés pour obtenir des performances optimales dans les avions et autres environnements bruyants.

Au rayon casques et écouteurs, découvrez également ce bon plan sur les Jabra Elite 65t à moins de 80 euros.