Grosse baisse de prix sur la carte mémoire SanDisk Ultra 200 Go avec adaptateur SD

Si votre smartphone n’a pas assez de mémoire et que vous cherchez une carte microSD, alors ce bon plan va vous intéresser. Chez Amazon, la carte mémoire SanDisk Ultra d’une capacité de 200 Go est victime d’une grosse baisse de prix.

Poursuivons notre série de bons plans consacrée au domaine de l’informatique. Après le disque dur WD Elements de 5 To à 100 euros, voici une promotion sur l’achat d’une carte mémoire.

Au cours d’une durée indéterminée, la MicroSDHC SanDisk Ultra de 200 Go fournie avec un adaptateur SD est à seulement 28,99 euros au lieu de 51,99 euros sur la version française d’Amazon. Les frais de port sont bien sûr offerts puisqu’il s’agit d’un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d’achats.

Idéale pour étendre la capacité de stockage des smartphones et des tablettes tournant sous Android, la carte mémoire en question (référence SDSQUAR-200G-GN6MA) dispose des vitesses de transfert allant jusqu’à 100 Mo/s. L’accessoire d’à peine 5 grammes embarque une classe de performance A1 pour un chargement plus rapide des applications, une classe de vitesse UHS U1 et une classe 10 pour l’enregistrement et la lecture vidéo Full HD. Enfin, la carte possède une garantie à vie de la part du constructeur SanDisk.