Grosse baisse de prix sur la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 400 Go avec son adaptateur SD !

Votre smartphone, votre tablette, votre caméra d’action ou encore votre drone ne dispose pas assez d’espace de stockage ? Cette carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme de 400 Go avec son adaptateur SD peut vous intéresser puisqu’elle bénéficie d’une grosse baisse de prix sur Amazon.

Alors que la SanDisk Ultra de 128 Go est toujours à moins de 20 euros, une autre carte mémoire de la marque SanDisk est aussi à prix réduit chez Amazon.

Cette fois-ci, c’est la SanDisk Extreme de 400 Go (référence SDSQXA1-400G-GN6MA) qui fait l’objet d’un bon plan. Fournie avec un adaptateur SD, elle est au prix de 81,99 euros au lieu de 157,99 euros ; soit une jolie réduction de 76 euros. Les frais de port sont offerts si la livraison standard à domicile est choisie.

Du côté de ses points forts, la carte mémoire dispose respectivement d’une vitesse maximale de 160 Mo/s en lecture et de 90 Mo/s en écriture pour des prises et des transferts rapides. Compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30), la carte est homologuée A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides. Conçu et testé en conditions extrêmes, l’accessoire résiste aux températures extrêmes, à l’eau, aux chocs et aux rayons X.