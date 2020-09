Belle baisse de prix sur la carte mémoire MicroSDHC SanDisk Ultra 256 Go

Besoin d’une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage de votre smartphone ou de votre tablette ? Amazon France vous propose la MicroSDHC SanDisk Ultra de 256 Go qui fait l’objet d’une belle remise de 56%. Focus sur ce nouveau bon plan !

Alors qu’il est encore possible de se procurer la clé USB 3.1 Extreme Pro 128 Go à moitié prix, un autre produit de la marque SanDisk est aussi en promotion chez Amazon.

Pendant une période indéterminée, la carte MicroSDHC SanDisk Ultra de 256 Go fournie avec un adaptateur SD est à 35,99 euros au lieu de 81,99 euros ; soit une remise immédiate de 46 euros de la part du site marchand. Les frais de port pour une livraison à domicile sont gratuits puisque le montant du produit est supérieur à 25 euros d’achats.

Destinée aux appareils photo hybrides ainsi qu’aux tablettes et smartphones tournant sous Android, la carte mémoire en question (référence SDSQUAR-256G-GN6MA) dispose des vitesses de lecture allant jusqu’à 100 Mo/s. La carte d’un poids de 4,54 grammes est dotée d’une classe de performance A1 pour un chargement plus rapide des applications et d’une classe 10 pour l’enregistrement et la lecture vidéo en Full HD. Enfin, la carte possède une garantie d’une durée de 10 ans de la part du constructeur SanDisk.