Belle baisse de prix sur la carte mémoire MicroSDHC SanDisk Ultra 200Go

Amazon France vous donne la possibilité d’étendre la capacité de stockage de votre périphérique préféré avec cette carte microSDHC SanDisk Ultra de 200 Go qui est en ce moment en promotion.

Les cartes mémoire SanDisk font l’objet de belles promotions à l’approche de l’été. Nous l’avons vu récemment avec la SanDisk Extreme de 128 Go qui est en baisse de 49%.

Cette fois-ci, c’est au tour de la SanDisk Ultra de 200 Go d’être victime d’une belle baisse de prix. En effet, la carte mémoire MicroSDHC (référence SDSQUAR-200G-GN6MA) est au tarif promotionnel de 30,46 euros ; soit 32,53 euros de moins par rapport à son prix de vente conseillé. Les frais de port sont bien évidemment gratuits puisqu’il s’agit d’un article dont le montant est supérieur à 25 euros d’achats.

Cette carte mémoire est idéale pour les possesseurs de smartphones, tablettes et autres consoles de jeu portatives. Les vitesses de transfert du produit peuvent atteindre les 100 Mo/s. 480 albums musicaux, 3600 photos ou encore 960 minutes de vidéos Full HD pourront ainsi être stockés. Résistante à l’eau, aux températures extrêmes, aux chocs et aux rayons X, la carte microSDXC SanDisk Ultra est fournie avec un adaptateur SD et dispose d’une garantie de 10 ans de la part du fabricant.