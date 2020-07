Baisse de prix sur le bracelet Xiaomi Mi Band 5 chez Darty, une offre à ne pas rater !

Bon plan objets connectés chez Darty où le bracelet Xiaomi Band 5 fait l’objet d’une offre intéressante. Il est possible de l’acquérir à moins de 35 euros seulement. Focus sur cette bonne affaire !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L’enseigne Darty propose le bracelet connecté Mi Band 5 de Xiaomi au tarif de 34,99 euros au lieu de 49,99 euros ; soit une remise immédiate de 30% de la part du site marchand. Cette offre promotionnelle s’inscrit dans le cadre la sortie officielle du bracelet prévue ce mercredi 22 juillet 2020.

Conçu pour les sportifs et les sportives, le Xiaomi Mi Band 5 dispose de fonctionnalités telles que le suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil et de la forme physique. Il est doté d’un écran OLED de 1,1 pouce (soit 20% plus grand que celui du Mi Band 4), d’une batterie de 120 mAh (lui permettant d’avoir une autonomie de 14 jours), d’un niveau d’étanchéité à 5ATM (ce qui correspond à 50 mètres) et est compatible avec les systèmes Android et iOS.

En cette période de soldes d’été 2020, il existe pas mal d’articles de la marque Xiaomi qui sont en promotion. N’hésitez surtout pas à jeter un œil sur notre article consacré au top des offres sur les produits Xiaomi.