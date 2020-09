Petite baisse de prix sur la box Android 4K Nvidia Shield TV Pro

L'excellente Shield TV Pro fait l'objet d'un bon plan chez Amazon et Rue du Commerce. On peut acheter la box Android 4K de Nvidia à exactement 209,99 euros sur les sites des deux revendeurs français. Focus sur cette (petite) bonne affaire à l'approche des French Days !

La deuxième édition des French Days de l'année 2020 approche à grands pas et Amazon et Rue du Commerce s'allient pour faire baisser le prix de la Nvidia Shield TV Pro.

Ainsi, au cours d'une durée indéterminée, la puissante box Android 4K du constructeur américain (fournie sans support) est à 210 euros (ou plus précisément 209,99 euros) au lieu de 220 euros ; ce qui fait une remise non négligeable de 10 euros. Du côté des frais de port, ils sont offerts pour une livraison à domicile ou pour un retrait en point relais. Ceci est valable pour les clients Amazon et Rue du Commerce.

À propos des caractéristiques de la Nvidia Shield TV Pro, la box multimédia qui dispose de la résolution 4K (3840x 2160 px) embarque le système d'exploitation Android TV qui permet de retrouver les applications de streaming les plus populaires du moment.

Compatible avec Google Assistant, elle est équipée d'une mémoire vive de 3 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go (extensible par l'intermédiaire d'une carte microSD) et de la norme Dolby Vision HDR. Pour la partie connectique, on notera la présence de la technologie Bluetooth, d'un port HDMI et deux ports USB 3.0. Enfin, la Shield TV Pro de Nvidia affiche des dimensions de 15.9 x 9.8 x 2.6 centimètres (pour un poids de 250 grammes) et a une garantie de 2 ans.

