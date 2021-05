Belle baisse de prix sur la batterie externe Samsung 10 000 mAh

Avis aux possesseurs d'un smartphone ! Si vous êtes amenés à utiliser votre appareil de façon intensive chaque jour, voici un accessoire qui pourrait vous intéresser. Chez Boulanger, une batterie externe Samsung 10 000 mAh fait l'objet d'une belle baisse de prix.

Vous avez exactement jusqu'à ce lundi 17 mai 2021 inclus pour profiter d'une réduction de 25% sur une batterie externe sur le site de Boulanger.

Vendue initialement à 39,99 euros, la Samsung 10 000 mAh (référence EB-P1100) voit son prix baisser à 19,99 euros. Mais ce n'est pas tout ! L'accessoire du constructeur coréen passe au tarif de 15 euros lorsque l'article est ajouté dans le panier. Au total, le produit bénéficie d'une remise de près de 25 euros.

À propos de la batterie Samsung, celle-ci est idéale pour charger un smartphone, une tablette ou une console. L'accessoire fourni avec un câble USB Type-C dispose d'une capacité de 10 000 mAh, d'une tension de 9V et d'une puissance de 15W. Cette batterie de type Power bank, qui est compatible avec la charge rapide, est dotée de 2 ports USB A et d'un port USB C. Enfin, l'appareil mesure 7.1 x 1.4 x 14.1 cm et affiche un poids de 220 grammes.

