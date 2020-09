Belle baisse de prix sur l’aspirateur robot iRobot Roomba 692

En ce début du mois de septembre 2020, Amazon France permet à ses membres de se procurer le Roomba 692 à un bon prix. Le géant du commerce en ligne propose en effet une promotion intéressante sur l’achat de l’aspirateur robot signé iRobot à l’occasion de la rentrée.

Après le modèle Roomba 981 à prix réduit, c’est au tour d’un autre aspirateur robot de la marque iRobot de faire l’objet d’un bon plan.

Cette fois-ci, il s’agit du Roomba 692 qui bénéficie d’une promotion chez Amazon. L’aspirateur robot en question, qui fait partie des ventes flash de rentrée jusqu’au 7 septembre 2020, est vendu au prix de 229 euros au lieu de 399 euros. Cela fait une économie réalisée de 170 euros et il est possible de payer l’aspirateur robot en 4 fois sans frais (soit 4 mensualités de 57,25 euros chacune). Concernant les frais de port, ils sont bien sûr offerts pour une livraison standard à domicile.

Pour en revenir au Roomba 692 de iRobot, l’aspirateur robot est équipé d’un système de nettoyage en 3 étapes pour tout aspirer, des fines particules de poussières jusqu’aux débris plus larges et les poils d’animaux. Il est possible d’utiliser les assistants vocaux Alexa ou Google pour gérer votre ménage et d’installer l’application iRobot HOME pour programmer et suivre de près les sessions de nettoyage. Enfin, le iRobot Roomba 692 est livré avec une base de chargement Home Base et un cordon d’alimentation.