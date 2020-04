Belle baisse de prix sur l’iPhone XS (64 Go) d’Apple chez Cdiscount !

En cette fin du mois d’avril 2020, Cdiscount permet Ă ses membres de s’offrir l’iPhone XS (modèle 64 Go) Ă un très bon prix. Une bonne affaire Ă ne pas rater pour les Apple addicts !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Lors des prĂ©cĂ©dentes soldes d’hiver, Cdiscount cassait le prix de l’iPhone XS en le proposant sous les 680 euros. Cette fois-ci, le site marchand français effectue une nouvelle baisse de prix sur le tĂ©lĂ©phone d’Apple avec un tarif affichĂ© Ă exactement 660,14 euros.

Ă€ l’heure oĂą l’on Ă©crit ce post, seul le coloris gris sidĂ©ral du smartphone est vendu au prix indiquĂ© ci-dessus. Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison standard Ă domicile via le service Colisimo ou pour un retrait en point relais.

Concernant les caractéristiques de l’iPhone XS, le smartphone est équipé d’un écran OLED Super Retina Full HD de 5,8 pouces (résolution 1125 x 2436 pixels), d’un double appareil photo de 12 MP avec double OIS (stabilisation optique de l’image) et d’une caméra avant TrueDepth de 7 MP (avec mode Portrait, éclairage de portrait, contrôle de la profondeur et HDR intelligent). On retrouvera également du Face ID pour l’authentification sécurisée et de la Puce A12 Bionic. Certifié IP68, l’iPhone XS lui permet d’être résistant à la poussière et à l’eau (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum).