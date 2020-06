Avec l’offre Bbox Smart TV, Bouygues remplace la box TV par une télévision, proposée à partir de 49 € !

La box TV de Bouygues disparaît au profit d’une application fonctionnant sur une TV Samsung de 43, 55 ou 65 pouces, proposée à prix cassé. Celle-ci accompagne la box fibre qui permet de surfer au très haut débit de 1 Gbit/s.

Jusqu’à maintenant, les box Internet étaient complétées d’un box TV, permettant de recevoir les programmes de la TNT et de nombreuses autres chaines TV, en qualité UHD (4K). Aujourd’hui, Bouygues révolutionne le système avec son offre Bbox Smart TV, puisque cette box TV devient virtuelle et prend désormais la forme d’une application, appelée B.tv+, qui fonctionne sur un téléviseur Samsung 4K, que l’on peut acheter à un prix très intéressant.

En effet, vous pouvez choisir un modèle de 43 pouces (108 cm) pour seulement 49 € (alors que son prix normal est de 399 €), ou deux autres téléviseurs de plus grande taille : 55 pouces (138 cm) pour 199 € (au lieu de 599 €) ou 65 pouces (163 cm) pour 349 € (au lieu de 799 €).

Pour bénéficier de ces petits prix, il suffit – après avoir souscrit à l’offre Bbox Smart TV de Bouygues proposée à 39,90 € avec un engagement de deux ans – de commander la TV sur le site de Samsung, qui se chargera de vous la faire parvenir dès que votre box fibre sera activée.

Un autre avantage de ce partenariat entre Bouygues et Samsung réside dans le fait qu’il n’est plus nécessaire d’avoir deux télécommandes, une pour la TV et une pour la box TV. Puisque l’application B.tv+ est directement au téléviseur Samsung, une seule télécommande suffit désormais pour sélectionner une des 150 chaîne TV à regarder et pour piloter les nombreuses autres fonctions du téléviseur 4K Samsung. Ces dernières permettent d’accéder à de nombreux services connectés : streaming vidéo en 4K avec Youtube et Netflix, mais aussi OCS, MyCanal et Amazon Prime Video; services de musique en ligne comme Spotify et Deezer. Le téléviseur permet également de lire nombreux types de fichiers multimédia (photo, musique et vidéo), stockés sur des supports USB ou accessibles en réseau.

L’offre Bbox Smart TV s’adresse aux utilisateurs qui habitent dans une zone géographique couverte par la fibre de Bouygues. Cette dernière permet de bénéficier d’une souplesse d’utilisation extrême sur Internet, grâce à des débits pouvant atteindre jusqu’à 1 Gbits/s en téléchargement (et 500 Mbits/s en envoi de données, ou upload).

Ces très hautes vitesses permettent par exemple de télécharger en quelques secondes des films sur un site de vidéo à la demande, ou de procurer une grande bande passante à tous les membres d’une famille simultanément, pour qu’ils puissent écouter de la musique sur un smartphone, jouer en ligne sur un ordinateur, communiquer avec leurs amis en vidéo, etc.

L’offre Bbox Smart TV permet bien sur également d’appeler gratuitement les téléphone fixes et mobiles en France.

