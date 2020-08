Une avalanche de bonnes affaires chez Electro Dépôt pour la rentrée des classes

La rentrée des classes est proche. Aussi, Electro Dépôt a décidé de vous aider à vous équiper à moindre prix pour aborder cette période dans les meilleures conditions. Soyez prêts à partir d’aujourd’hui, car le nombre de pièces dans chaque magasin ou en ligne est limité !

A partir d’aujourd’hui, à l’occasion de la rentrée des classes, Electro Dépôt casse les prix sur de nombreux produits, disponibles dans les 82 magasins en France (le dernier en date vient d’ailleurs tout juste d’ouvrir à Chambray les Tours, près de Tours), mais aussi sur le site de l’enseigne. D’ailleurs, la nouvelle application Electro Dépôt vous permet d’obtenir des informations sur les appareils qui vous intéressent et de les commander à tout moment. Vous pouvez aussi scanner le QR code de ces derniers dans les magasins pour en savoir plus.

Si les bonnes affaires vont pouvoir être dénichées parmi tous les produits vendus par Electro Dépôt, dans l’électroménager par exemple, voici quelques uns des bons plans qui vous sont proposés dans les domaines qui nous intéressent, à savoir l’informatique, la téléphonie et le multimédia :

PC portable Asus à 229,86 € seulement !

Il s’agit du modèle E406NA-BV003TS, un ordinateur de la famille des EeeBook (voir notre dossier Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2020 par marque). Son processeur Celeron N3350 est complété par 4 Go de mémoire et d’un support de stockage de 64 Go, de type eMMC. L’écran 14 pouces de la machine a une définition de 1366 x 768 pixels. Le tout fonctionne sous Windows 10S.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous recherchez un modèle plus performant, avec un processeur Intel Core i3, 8 Go de mémoire et un disque dur de 1 To, l’Asus X540UA-GO3312T est aussi disponible pour 339,93 €.

Smartphone Huawei P30 Lite à 247,91 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Doté d’un écran LCD de 6,15 pouces, ce smartphone est doté d’un processeur à 8 coeurs (Kirin 710), accompagné de 4 Go de mémoire et de 128 Go d’espace de stockage. Il intègre également un capteur d'empreintes digitales et 3 capteurs photo, de 48, 8 et 2 mégapixels (plus un capteur de 24 mégapixels à l’avant pour les selfies).

Tablette Samsung Galaxy Tab A 10,1 pouces à 188,92 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le grand écran de cette tablette affiche des images précises, grâce à sa définition Full HD+ (1920 x 1200 pixels). Elle dispose de 32 Go de stockage. Un emplacement pour cartes mémoire microSD permet d’éteindre facilement cette capacité. La Galaxy Tab A comporte aussi une prise casque et un port USB de type C. Elle pèse 470 grammes et fonctionne sous Android 9.

TV Samsung QE75Q60T à 1299 € (après remboursement différé de 500 €)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La très grande dalle LCD QLED (75 pouces, soit 189 cm de diagonale) de ce téléviseur Samsung supporte une définition d’affichage 4K en mode HDR10+. La QE75Q60T est compatible avec les assistants intelligents de Google et d’Amazon (Alexa). D’autre part, elle intègre un système audio de 2 x 10 watts, ainsi que 3 connecteurs HDMI et deux ports USB. Enfin, elle donne accès, en Wi-Fi, à un portail complet d’applications connectées.

Barre de son TCL Ts7000 à 64,98 (après remboursement différé de 15 €)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour que vos films et vos séries bénéficient d’un son puissant, cette barre de son TCL remplace avantageusement les haut-parleurs de votre téléviseur. Elle est très facile à installer puisqu’elle fonctionne sans caisson de basses externe. Elle délivre un son stéréo d’une puissance de 160 watts. Compatible Dolby Digital et DTS, elle intègre un connecteur HDMI Arc, un port USB et une entrée audio numérique optique. La technologie Bluetooth complète le tout, afin de jouer la musique provenant d’une tablette ou d’un smartphone.

Cet article est proposé par Electro Dépôt.