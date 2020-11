Asus Zenfone 7 et 7 Pro : 100 euros de réduction pour les lecteurs de Phonandroid !

Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde ! Phonandroid, Asus et la Fnac s’associent pour vous proposer une réduction de 100 euros sur les Zenfone 7 et 7 Pro. Cette promotion ne sera valable que du 3 au 15 novembre.

Commençons par rappeler que les Zenfone 7 et 7 Pro d’Asus sont de très bons smartphones qui ont passé l’épreuve des tests haut la main. On vous invite d’ailleurs à lire notre test du Zenfone 7 Pro.

Découvrir les Asus Zenfone 7 et 7 Pro sur la Fnac

Ce dernier, en particulier, nous a impressionnés par sa puissance, son design, la qualité des photos, l’écran, son autonomie… et son rapport qualité-prix. Autant dire qu’avec une réduction supplémentaire de 100 euros. L’offre devient véritablement imbattable.

Donc si vous avez envie de l’offrir ou de vous l’offrir, c’est le moment ou jamais puisque seuls 300 codes promos seront distribués dans la limite des stocks disponibles et uniquement valables pour des produits vendus et expédiés par la FNAC, hors marketplace.

L’inscription s’effectue via le formulaire présent ci-dessous. Attention, certains adblockers peuvent empêcher le module de s’afficher.

Le Zenfone 7 en bref :

Le ZenFone 7 intègre un écran Amoled sans bord de 6,67 pouces, un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G, une batterie haute capacité de 5000 mAh, un lecteur d’empreinte digitale et surtout un module photo Flip Camera qui surgit lorsqu’on en a besoin. Ce dernier a été optimisé pour proposer trois caméras de haute-qualité à l'avant comme à l'arrière.

Le Zenfone 7 Pro en bref :

Comme le Zenfone 7, la version Pro partage l’écran OLED de 6,67 pouces, la batterie haute capacité de 5000 mAh et le module photo Flip Camera rotatif qui devient capteur selfie lorsqu’il se retourne. Ce module rotatif vous propose une des meilleures qualité photo et vidéo à l’avant en faisant le compagnon idéal pour vos streams ou vos vlogs grâce à la stabilisation optique du capteur photo principal de 64 millions de pixels et du capteur téléphoto dédié au zoom. Les performances ne sont pas en reste et s’envolent grâce au processeur Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus avec connectivité 5G qui permet de jouer même aux jeux les plus gourmands. Enfin, son stockage de 256Go vous permettra d’emporter vos meilleurs souvenirs avec vous où que vous soyez.