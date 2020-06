Asus SCAR17-G732LWS-HG013T : un PC portable 17,3 pouces design et surpuissant en promo à 2 439,99 €

Avec son grand écran fonctionnant à 300 Hz, son processeur Intel à 8 coeurs et sa puce graphique GeForce RTX 2070 Super, cet Asus Scar ne fait pas dans la demi-mesure ! Il est proposé par Darty avec une réduction de 26%, ce qui porte son prix à 2 439,99 €. Et une carte cadeau de 60 € vous est offerte, jusqu’à lundi 13h.

L’ordinateur portable Asus SCAR17-G732LWS-HG013T est une machine haut de gamme, dotée d’un équipement pouvant faire fonctionner tous les jeux dans d’excellentes conditions. Le grand écran, de 17,3 pouces, supporte une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et est en mesure de délivrer des animations d’une fluidité extrême, grâce à une fréquence de rafraîchissement maximale de 300 Hz !

La carte graphique de la configuration, une Nvidia GeForce RTX 2070 Super, permet de calculer un très grand nombre d’images par seconde dans les jeux, afin de profiter au mieux des possibilités de l’écran. Toutefois, pour dépasser 200 images par seconde, il faudra vraisemblablement considérablement baisser le niveau de détails graphiques. Avec des jeux de type FPS, la réactivité est donc maximale. D’autant qu’un système de stockage est constitué de deux SSD de 512 Go, configurés en Raid 0, pour des performances optimales.

Pour compléter ce duo, un processeur Intel lui aussi extrêmement performant est présent. En effet, il s’agit du modèle Core i7-10875H, un modèle à 8 coeurs physiques, cadencés à 2,3/5,1 GHz. Il est associé à 16 Go de mémoire.

Pour le reste, l’Asus Scar 17 est équipé d’un clavier rétro éclairé RBG et de rangées de LED à sa base. Les transferts de données s’effectuent en Bluetooth 5 ou Wi-Fi 6 (ax). Enfin, sa connectique est composée d’une sortie vidéo HDMI 2.0, d’une prise casque/micro et de quatre ports USB 3.2, dont un de type C compatibles Thunderbold/DisplayPort.

Cet article vous est proposé par Darty.