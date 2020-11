Asus ROG Phone 3 : le meilleur smartphone gaming est en promotion chez Fnac

Envie d’un smartphone taillé pour le gaming ? L’excellent Asus ROG Phone 3 fait l’objet d’une baisse de prix à la Fnac. Et en bonus, l’appareil est livré avec un accessoire et une protection d’écran offerts.

Considéré comme étant le meilleur smartphone gaming du monde, l’Asus ROG Phone 3 est actuellement disponible en promotion sur le site de la Fnac. Un pack comprenant le mobile, une protection d’écran en verre trempé et l’accessoire ROG Clip pour fixer le ROG Phone 3 sur sa manette de jeu (Xbox, PS4 ou Stadia) et ainsi jouer confortablement est proposé au prix de 899 euros. Une bonne affaire sachant que le smartphone est sorti récemment au tarif de 999 euros sans accessoire soit une économie non négligeable de 146€. L’offre est disponible exclusivement sur FNAC.com jusqu’au 6 décembre 2020 et dans la limite des stocks disponibles.

Des performances et une autonomie monstrueuse

Équipé du surpuissant SoC Snapdragon 865+ gravé en 7nm et de 12 Go de RAM (LPDDR5), l’Asus ROG Phone 3 délivre des performances exceptionnelles. Il s’agit du mobile parfait pour faire tourner les jeux les plus gourmands dans les meilleures conditions. Et avec ses 512 Go (UFS 3.1) d’espace de stockage, vous allez pouvoir installer des dizaines de jeux, d’applications et des centaines de fichiers multimédias sans craindre de manquer de place.

Le gameplay n’est pas en reste avec la présence de touches sensitives sur la tranche, les AirTriggers 3. Elles vous permettront de prendre l’avantage sur vos adversaires en toutes circonstances grâce à leur meilleure réactivité et la possibilité de leur associer l’action désirée à l’écran. Sans oublier l’association possible du ROG Phone 3 à l’écosystème d’accessoires dédiés comme le Twinview Dock 3 et les ROG Kunai 3 vendus séparément.

Le smartphone se distingue également par une autonomie impressionnante. Il embarque une gigantesque batterie de 6000 mAh qui permet de garantir de longues sessions de jeu sans avoir à recharger. Et quand vient le moment de lui redonner de l’énergie, la recharge rapide de 30W remonte la batterie à vitesse grand V.

Enfin, son écran AMOLED de 6,59 pouces avec définition FHD+, taux de rafraîchissement record de 144 Hz et compatibilité HDR10+ est parfait pour profiter au mieux des graphismes de vos jeux. Et le double haut-parleur frontal optimisé Dirac est un régal pour les oreilles.

Une réduction de prix, des accessoires offerts… les amateurs de gaming sur smartphone n’ont plus qu’à se laisser tenter !

