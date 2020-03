Jouez gratuitement à Assassin’s Creed Odyssey sur PS4, Xbox One et PC du 19 au 22 mars 2020

L’Ă©diteur Ubisoft pense aux fans de la saga Assassin’s Creed pendant le confinement en France. Ainsi, les gamers auront la possibilitĂ© de jouer gratuitement Ă Assassin’s Creed Odyssey sur PS4, Xbox One et PC pendant une durĂ©e de 4 jours.

Du jeudi 19 au dimanche 22 mars 2020, les joueurs s’offriront un voyage en Grèce Antique en accĂ©dant gratuitement Ă Assassin’s Creed Odyssey dans son intĂ©gralitĂ©. PrĂ©chargez le jeu dès maintenant en vous rendant Ă cette adresse et choisissez la plateforme de votre choix parmi : PS4, Xbox One et PC. Pour un temps limitĂ©, vous pouvez aussi profiter d’une remise de 67% en achetant Assassin’s Creed Odyssey. Votre progression est sauvegardĂ©e si vous dĂ©cidez d’acheter le jeu.

Comment accĂ©der Ă l’offre gratuite du jeu Assassin’s Creed Odyssey ?

Pour les possesseurs d’une console PS4, ces derniers devront se rendre sur la page Demo du Playstation Store, cliquer sur l’icĂ´ne Assassin’s Creed, naviguer vers le bas dans le sous-menu Demo et sĂ©lectionner la version d’essai du jeu complet.

De leur cĂ´tĂ©, les joueurs Ă©quipĂ©s d’une console Xbox One devront sĂ©lectionner Free Play Days depuis le Dashboard et chercher Assassin’s Creed Odyssey.

Enfin, la configuration minimale requise pour profiter du jeu gratuitement sur PC est la suivante :