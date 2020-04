Assassin’s Creed II gratuit jusqu’au 17 avril 2020 sur PC

Pour passer le temps durant le confinement, l’Ă©diteur Ubisoft permet Ă ses membres de se procurer gratuitement en ligne le jeu Assassin’s Creed II sur PC au cours de cette semaine. Toutes les explications sont Ă retrouver dans la suite de cet article.

Alors qu’il Ă©tait possible de jouer gratuitement Ă Assassin’s Creed Odyssey sur PS4, Xbox One et PC en mars dernier, Ubisoft rĂ©itère une opĂ©ration en proposant d’acquĂ©rir Assassin’s Creed II de façon gratuite. Ainsi, jusqu’Ă ce vendredi 17 avril 2020 Ă 15 heures prĂ©cises, les membres disposant d’un compte Ubisoft devront rĂ©cupĂ©rer le jeu Ă cette adresse pour pouvoir jouer ultĂ©rieurement sur PC Ă l’issue du tĂ©lĂ©chargement. PassĂ©e cette date, le jeu sera au prix de 9,99 euros.

Assassin’s Creed II en quelques mots

Sorti en novembre 2009, Assassin’s Creed II invite Ă le joueur Ă incarner le cĂ©lèbre Ezio Auditore da Firenze. Il devra adopter la voie de l’Assassin afin de venger la trahison dont a Ă©tĂ© victime sa famille. La configuration minimale requise pour profiter du jeu gratuitement sur PC est la suivante :