Belle réduction de 150 € sur l’aspirateur robot Roborock S6

L’aspirateur robot Xiaomi Roborock S6 fait l’objet d’une réduction de 150 euros sur le site de l’enseigne en ligne Rue du Commerce. Généralement commercialisé pour 599,99 €, il voit son prix chuter de 25% à très exactement 449,99 €. Il est disponible à ce tarif avantageux dans les coloris noir et blanc.

CLIQUEZ ICI POUR l’ACHETER EN NOIR

CLIQUEZ ICI POUR L’ACHETER EN BLANC

Besoin d’un aspirateur robot à la maison ? Profitez de ce bon plan Rue du Commerce qui permet de s’équiper du modèle Xiaomi Roborock S6 à 449,99 € au lieu de 599,99 € en moyenne. Ce dernier vous permet de facilement programmer l’aspiration et le nettoyage d’une ou plusieurs pièces de votre maison. Fini la corvée de ménage !

Cet aspirateur robot embarque un puissant processeur quadricoeur 32 bits, qui calcule le trajet le plus rapide et le plus optimisé afin de nettoyer tout les recoins de votre intérieur de la meilleure manière qu’il soit. Autonome, il peut détecter les différents obstacles qui peuvent le gêner dans sa tâche de ménage.

Il embarque pas moins de 14 capteurs lui permettant de détecter les changements de niveau ainsi que les escaliers. Connecté, il s’associe à votre smartphone ou tablette via l’application Mi Home qui vous permet entre autre de définir des barrières virtuelles ou indiquer les zones interdites au Roborock S6. Plus de détails et information dans notre test complet du Roborock S6.

A lire aussi : comparatif meilleurs aspirateurs connectés : quel modèle acheter en 2020