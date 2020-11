Aspirateur robot pas cher : le iRobot Roomba 671 est à très bon prix chez Amazon

La corvée d’aspirer sera un lointain souvenir grâce à ce bon plan ! Si vous avez l’intention de vous procurer prochainement un aspirateur robot pas cher, sachez que le iRobot Roomba 671 est à très bon prix chez Amazon.

Alors que le Black Friday Amazon se tiendra le vendredi 4 décembre 2020, le géant du commerce en ligne permet de faire de bonnes affaires au cours de ces derniers jours du mois de novembre.

Ainsi, au rayon aspirateur robot, les clients du site e-commerce peuvent acquérir le iRobot Roomba 671 qui est vendu au prix de 189 euros. Amazon suggère de payer l’aspirateur robot en 4 fois sans frais par carte bancaire (soit 4 mensualités de 47,25 euros chacune). Pour les frais de port, ils sont bien sûr offerts pour une livraison standard à domicile.

Le Roomba 671 de chez iRobot est un aspirateur robot équipé d’un système de nettoyage en 3 étapes qui permet de capturer la poussière, la saleté et les débris sur les tapis et les sols durs. Le futur propriétaire pourra le connecter en WiFi, le programmer à distance par l’intermédiaire d’une application et donner des instructions vocales avec les assistants Google et Alexa. Pour terminer, le iRobot Roomba 671 est livré avec une base de chargement Home Base, un cordon d’alimentation et un guide d’utilisation.