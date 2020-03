Arrivée des Galaxy S20, les coques Spigen sont déjà prêtes !

Les Galaxy S20 arrivent, certains d’entre vous ont déjà précommandé ou comptent acheter un des modèles de la série. Mais avec un prix compris entre 909 et 1349 euros, vous allez vouloir dépenser quelques euros supplémentaires pour protéger votre nouveau jouet. Et en la matière, le rapport qualité-prix des coques Spigen est difficilement égalable.

Spigen. Si vous êtes un lecteur assidu de PhonAndroid ou un amateur de smartphone, ce nom ne vous est probablement pas étranger. La marque a été créée en 2008 et s’est rapidement imposée comme un leader sur le marché des coques et étuis de protection pour mobile.

Son nom rĂ©sume sa philosophie : il est constituĂ© des mots allemands Spiegel (miroir) et gen (gène). Spigen signifie d’abord que la marque rĂ©flĂ©chit aux besoins des consommateurs comme si nous nous regardions dans le miroir. Cette dĂ©marche lui permet d’amĂ©liorer ses produits pour toujours correspondre Ă l’exigence de ses clients. Ainsi, les coques conçues pour la toute nouvelle gamme des Galaxy S20 traduisent cette volontĂ© en intĂ©grant des technologies comme Air Cushion pour les Liquid Crystal et une nouvelle couche de mousse Ă absorption d’impact pour la sĂ©rie Tough Armor.

Spigen, un engagement sur la fiabilité de ces coques

Samsung vient de lancer ses nouveaux flagships, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Vu le prix affiché par ces devices orientés très haut de gamme, il serait extrêmement imprudent de ne pas les protéger.

Alors que les acheteurs de Galaxy S20 devraient être livrés dans les tout prochains jours, Spigen est déjà prêt. La marque a travaillé bien en amont avec Samsung pour la conception de ses protections. Résultat, ses coques pour S20, S20+ et S20 Ultra sont d’ores et déjà disponibles à la vente.

Pour se démarquer de la concurrence, la société mise sur la qualité de ses produits et la fiabilité de son service client. Ainsi Spigen conçoit des coques pour la série des Galaxy S depuis le tout début et a toujours été à l’écoute des commentaires de ses clients pour améliorer ses produits en permanence. Les coques pour la série S20 sont l’aboutissement de cette expérience.

Liquid Crystal et Liquid Air, des coques qui se font oublier

Avec la protection Liquid Crystal, Spigen s’attaque avec brio à la classique coque en silicone. Il s’agit d’un best-seller, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, elle est mince et légère, assurant une prise en main agréable. Transparente, elle laisse visible le dos du smartphone pour ne pas dénaturer le design de l’appareil. Le tout en préservant efficacement le mobile des chocs et des chutes grâce à la technologie dite Air Cushion, qui intègre des coussins d’air aux quatre coins de la coque.

Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra – Liquid Crystal

La coque Liquid Air reste relativement simple mais affiche un design un peu plus sophistiquĂ© avec son motif gĂ©omĂ©trique Droid, inspirĂ© des formes reprĂ©sentant l’Ă©quilibre de la nature.Â

Côté protection, elle bénéficie à la fois de la technologie Air Cushion pour la résistance aux quatre coins et de Spider Web, à l’intérieur de la coque, pour une dispersion efficace des chocs. La protection a également été pensée pour préserver l’intégrité des capteurs photo et de l’écran lorsque l’on pose le smartphone.

Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra – Liquid Air

Tough Armor, protection maximale

On passe Ă la catĂ©gorie du dessus qui offre encore plus de rĂ©sistance avec la coque Spigen Tough Armor. Avec sa couche de mousse Ă impact extrĂŞme (XRD), la protection a passĂ© haut la main les tests de chute militaires pratiquĂ©s aux États-Unis (MIL-STD 810G-516.6). Un gage de soliditĂ© qui ne trompe pas. Grâce Ă un design inspirĂ© et des matĂ©riaux de qualitĂ©, la Tough Armor est bien moins Ă©paisse et lourde que l’on pourrait le penser au premier abord.Â

Au dos, le support Kickstand permet de faire tenir l’appareil sur la tranche à l’horizontale sur une surface pleine. Idéal pour ceux qui adorent regarder Netflix ou Youtube les mains libres ou pour jouer avec une manette connectée en Bluetooth. A noter que ce modèle de coque, qui a contribué à la réputation de Spigen à travers le monde, ne bloque pas la recharge sans fil.

Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra – Though Armor

Ultra Hybrid, des coussins d’air pour absorber les chocs

Nous terminons cette sélection de coques de protection à destination des smartphones Samsung de la série S20 avec le Spigen Ultra Hybrid. Comme la Liquid Crystal, elle est transparente, permettant d’afficher les belles lignes et couleurs de votre Galaxy S20 tout en le protégeant. Mais ici, nous retrouvons un petit plus : la coque est constituée de polycarbonate en plus du silicone, offrant à la fois rigidité, résistance thermique et parfaite transparence.

Ce choix de matériaux garantit aussi une prise en main idéale du smartphone, ainsi qu’une installation et un retrait de la coque facilités. La technologie Air Cushion présente aux quatre coins de la protection rendent le Galaxy S20 bien moins sensible aux chutes et aux chocs, souvent fatals pour nos fragiles téléphones modernes.

Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra – Ultra Hybrid

