Les nouveaux Apple MacBook Air M1 à prix jamais vu sur Amazon et Cdiscount, vite !

Trois après sa sortie officielle, le nouveau MacBook Air M1 d'Apple fait l'objet d'une promotion intéressante sur Amazon et Cdiscount. Le puissant PC portable de la firme de Cupertino bénéficie effectivement d'une réduction de 149 euros chez les deux revendeurs français.

Alors que les soldes d'hiver 2021 prendront fin le 2 mars prochain, les MacBook Air M1 sont à un prix jamais vu sur Amazon et Cdiscount.

Au cours d'une durée indéterminée, le PC portable d'Apple disponible dans un coloris or ou argent est à 1249,99 euros au lieu de 1399 euros. La remise de 149 euros est effectuée automatiquement par les deux sites marchands français. Les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile ou en point relais.

Dévoilé au grand public en novembre 2020, le dernier modèle du MacBook Air est essentiellement doté d'une puce M1, un processeur ultra puissant qui alimente les premiers Mac basés sur l'architecture ARM. À l'intérieur de l'Apple MacBook Air (2020), on retrouvera notamment une mémoire vive de 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go d'espace de stockage et une batterie en Lithium-polymère lui permettant d'être autonome pendant 18 heures. Concernant l'affichage, le laptop est équipé d'un écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels à 227 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs. Si vous voulez plus d'informations sur le PC portable, nous vous conseillons de consulter notre article associé au test de l'Apple MacBook Air (2020).