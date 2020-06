Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le coût des composants des premiers MAC équipés avec les processeurs ARM sera plus élevé pour Apple. D’après ses dires, le changement de conception et des coûts supportés par les fournisseurs vont augmenter le prix unitaire. Résultat, il est possible de s’attendre à une montée des tarifs des prochains Mac équipés des Soc ARM.

Crédits : AppleVous l’avez probablement lu ce matin dans nos colonnes. Apple vient de lâcher Intel pour ses Mac et compte développer ses propres processeurs : les Soc Apple Silicon, un équivalent des processeurs ARM que l’on trouve habituellement dans nos smartphones et tablettes. La marque à la pomme met fin à un partenariat de plus de 14 ans. Grâce à ce changement majeur, le prochain système d’exploitation de la firme MacOS Big Sur sera capable de prendre en charge nativement toutes les applications iOS.

Si ces changements vont faire le bonheur des développeurs qui pourront désormais travailler sur un seul squelette de leur application, cette nouvelle architecture pourrait avoir un impact direct sur les consommateurs, comme l’explique l’analyste Ming-Chi Kuo. Selon ses dires, le passage sous Apple Silicon va entraîner des coûts supplémentaires pour la firme de Cupertino.

Un prix unitaire en hausse

« En raison du changement de conception, le prix unitaire va augmenter », affirme-t-il. Il inclut dans son analyse le coût de la phase de recherche et développement, ainsi que les coûts qui vont être supportés par les fournisseurs. Concrètement, on ne sait pas encore si ces coûts initiaux vont avoir des répercussions pour les consommateurs.

Soit Apple les compensera en augmentant les prix de ces futurs appareils, soit les économies réalisées en se passant des processeurs Intel suffiront à la marque pour atteindre un équilibre financier. Pour rappel, Apple pourrait lancer son premier MacBook sous Apple Silicon d’ici la fin de l’année. Ce nouveau MacBook arborerait un design inédit, avec un écran 24 pouces d’après les premières rumeurs.

