iPhone XS : le superbe téléphone d’Apple à prix canon chez Amazon !

Pendant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Amazon permet Ă ses clients de s’offrir le sublime iPhone XS Ă prix canon. Avec une remise immĂ©diate de 38%, le tĂ©lĂ©phone d’Apple passe sous la barre des 645 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous avez manquĂ© le prĂ©cĂ©dent deal sur la boutique Orange Ă propos de l’iPhone XS, vous pouvez toujours vous rattraper avec ce nouveau bon plan chez Amazon France.

Le gĂ©ant du commerce en ligne permet d’acheter le tĂ©lĂ©phone de la marque Ă la pomme dans sa version 64 Go Ă exactement 644,85 euros. Ă€ l’heure oĂą nous rĂ©digeons cet article, seul le coloris gris sidĂ©ral du smartphone est au prix indiquĂ©. D’autres modèles sont disponibles mais Ă des tarifs supĂ©rieurs.

À propos des caractéristiques du téléphone, l’iPhone XS est doté d’un écran OLED Super Retina Full HD de 5,8 pouces (résolution 1125 x 2436 pixels), d’un double appareil photo 12 MP avec double OIS (stabilisation optique de l’image) et caméra avant TrueDepth de 7 MP (avec mode Portrait, Éclairage de portrait, Contrôle de la profondeur et HDR intelligent). Le smartphone dispose également du Face ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay et de la Puce A12 Bionic. Avec un indice de protection IP68, l’iPhone XS lui permet d’être résistant à la poussière et à l’eau (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum).

À voir aussi : belle chute de prix sur l’excellent Huawei P30 Pro