iPhone SE : le téléphone d’Apple (128 Go) en vente flash avec un code promo, vite !

Même si la période des soldes d'hiver 2021 est arrivée récemment à son terme, il est encore possible de faire de bonnes affaires, notamment dans l'univers de la téléphonie. Pour ce nouveau bon plan, Cdiscount propose à ses clients une vente flash sur l'iPhone SE de la marque Apple.

À l'instar du Oppo Reno 10x Zoom, l'iPhone SE modèle 2020 est proposé à un très bon prix en ce début du mois de mars 2021 chez Cdiscount.

Ainsi, jusqu'à ce vendredi 5 mars à 16h précises, la variante 128 Go du téléphone d'Apple disponible dans un coloris rouge est au tarif de à 439,55 euros au lieu de 464,55 euros. Afin d'obtenir le prix réduit, il faudra saisir le coupon 25EUROS qui donne droit à 25 euros de réduction. Les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile ou d'un retrait en point relais.

Concernant les caractéristiques de l’iPhone SE, le téléphone d'Apple dispose d'un écran Rétina HD de 4,7 pouces (avec une définition de 1334 x 750 pixels) et d'un appareil photo grand‑angle de 12 MP. On retrouvera aussi la présence de la Puce A13 Bionic et du système d’exploitation iOS 13. Si vous avez besoin d'un complément d'informations sur le téléphone, nous vous invitons à consulter notre article consacré au test de l'iPhone SE.