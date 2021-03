iPhone 12 : le téléphone d’Apple (64 Go) au meilleur prix chez Amazon

Profitez de ce bon plan Amazon pour vous procurer l'iPhone 12 (version 64 Go) au meilleur prix. Pendant une durée indéterminée, le téléphone de la marque Apple bénéficie de 120 euros de réduction. On fait le point sur cette nouvelle offre.

Amazon profite de la fin du mois de mars 2021 pour faire baisser le prix de l'iPhone 12. À cette occasion, le modèle 64 Go du téléphone d'Apple (coloris blanc) est vendu au tarif de 789 euros au lieu de 909 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 120 euros de la part du site marchand. Pour information, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile et il est possible de payer l'article en 4 fois sans frais par carte bancaire.

Dévoilé en même temps que les versions Mini et Pro, l'iPhone 12 est un téléphone compatible 5G qui est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces (avec une définition de 1242 x 2688 pixels), d'un processeur A14, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 2 227 mAh compatible charge rapide et du système d'exploitation iOS 14. Côté photo, on retrouvera un triple capteur de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Si vous avez besoin d'un complément d'informations sur le téléphone, nous vous invitons à consulter notre article consacré au test de l'iPhone 12.