Bonne affaire du jour : l’iPhone 11 (128 Go) est à saisir d’urgence à un bon prix

L’iPhone 11 d’Apple dans sa version 128 Go fait l’objet d’une superbe affaire sur le site Cdiscount. Il est possible de se procurer le smartphone de la marque Ă la pomme Ă un prix tout Ă fait raisonnable. Focus sur ce nouveau bon plan !

Si vous avez ratĂ© la prĂ©cĂ©dente offre oĂą l’iPhone 11 bĂ©nĂ©ficiait d’une remise de 10%, sachez que le tĂ©lĂ©phone d’Apple dans son coloris noir est, en ce moment, Ă 780 euros chez Cdiscount. Ă€ ce prix-lĂ , le stock risque de s’Ă©couler rapidement, alors ne tardez pas ! Pour information, il n’y a aucuns frais de port supplĂ©mentaires pour une livraison gratuite du produit en point relais.

À propos des caractéristiques, l’iPhone 11 possède un écran tactile Liquid Retina HD de 6,1 pouces (résolution 828 x 1792 px), un double appareil photo avec ultra grand-angle et grand-angle 12 Mpx (mode Nuit, mode Portrait et vidéo 4K jusqu’à 60 i/s) et une caméra avant TrueDepth 12 Mpx avec mode Portrait, vidéo 4K et ralenti.

Tournant sous le système d’exploitation iOS 13, le smartphone dispose du Face ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay, et de la Puce A13 Bionic avec Neural Engine de troisième génération. Avec un indice de protection IP68, l’iPhone 11 permet d’être résistant à la poussière et à l’eau (profondeur maximale de 2 mètres pendant une durée maximale de 30 minutes).