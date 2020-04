Bon prix sur l’iPad Air 2019 WiFi + 4G avec 256 Go de stockage chez la Fnac !

Vous souhaitez acquĂ©rir un iPad performant Ă moindre coĂ»t ? Ce bon plan que propose l’enseigne de la Fnac pourrait bien vous sĂ©duire ! L’iPad Air 2019, Wifi + 4G fait en ce moment l’objet d’une rĂ©duction de 26 % faisant passer son prix de 879.99 € Ă 649.99 €.Â

C’est l’iPad Air 2019 dans son coloris gris sidĂ©ral qui fait l’objet de cette promotion sur le site de l’enseigne de la Fnac. Habituellement commercialisĂ© pour 879.99 €, c’est donc une remise non nĂ©gligeable de 230 € dont vous bĂ©nĂ©ficiez. Ce modèle est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran Retina 10,5 pouces de dĂ©finition 2224 x 1668 Ă 264 pixels par pouce (ppp) avec True Tone et large gamme de couleurs.

La partie hardware est assurĂ©e par une puce Apple Bionic avec Neural Engine, couplĂ©e Ă 3 Go de mĂ©moire RAM et 256 Go de mĂ©moire de stockage interne. Cet iPad compatible 4G et Wifi vous permet d’avoir accès Ă vos contenus connectĂ©s oĂą que vous soyez. Très lĂ©ger, il affiche un poids de 464 grammes sur la balance. Voici ses principales caractĂ©ristiques techniques :

Écran Multi-Touch rĂ©troĂ©clairĂ© par LED IPS de 10.5″ RĂ©solution de 2224 x 1668 pixels Ă 264 pixels par pouce Affichage True Tone : rĂ©glage automatique des blancs pour des images plus naturelles RevĂŞtement olĂ©ophobe rĂ©sistant aux traces de doigts Compatible avec l’Apple Pencil & Smart Keyboard



Puce A12 Bionic avec architecture 64 bits : Neural Engine

Enregistrement vidéo HD 1080p / Stabilisation de l’image vidéo

Haut-parleurs stéréo

Appareil photo 8 Mpx / HDR pour les photos / Panoramique

Caméra FaceTime HD 7 Mpx

Technologie Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) ; bi-bande simultané (2,4 GHz et 5 GHz)

Technologie Bluetooth 5.0

Touch ID : haut niveau de sécurité

