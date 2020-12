Apple AirPods 2 : les écouteurs sans fil sont (de retour) à un bon prix pour Noël

À seulement deux semaines des fêtes de Noël, l’enseigne Leclerc fait plaisir à ses clients en proposant les Apple AirPods 2 à un bon prix. Les fameux écouteurs sans fil sont en effet vendus à 133 euros. Une offre à ne pas rater !

Si vous avez récemment manqué le précédent deal sur les AirPods 2 au cours du dernier Black Friday, voici une bonne occasion de vous rattraper avec ce nouveau bon plan.

Jusqu’à la fin du mois de décembre 2020 (et ce, dans la limite des stocks disponibles), Leclerc met en vente sur son site internet les célèbres écouteurs Apple AirPods 2 au tarif de 133 euros au lieu de 179 euros ; soit une baisse de 46 euros par rapport au prix conseillé du produit. À propos de la livraison, il est conseillé de choisir le retrait gratuit des écouteurs en magasin Leclerc.

Concernant les points forts des écouteurs, les AirPods 2 d’Apple sont essentiellement équipés du Bluetooth et de la puce H1. Ils peuvent se connecter à un iPhone, à un iPad ou à un Mac. Les accessoires mesurent chacun 16,5 mm x 18 mm x 40,5 mm et affichent un poids de 4 grammes. Leur autonomie est de 5 heures mais leur boîtier de charge filaire permet de les recharger pour atteindre plus de 24 heures d’écoute.