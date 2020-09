Anniversaire Cdiscount : le top des offres high-tech pour ses 22 ans

Dans la continuité des French Days 2020 qui viennent tout juste de prendre fin, Cdiscount propose à l'occasion de son 22ème anniversaire encore plus d'offres et promotions sur une sélection high-tech. Durant tous le mois d'octobre, il est possible de faire de bonnes affaires sur une large gamme de références high-tech. Nous avons sélectionné les offres qui nous semble vraiment valoir le coup.

Cdiscount fête son 22ème anniversaire avec encore plus d'offres high-tech !

Si vous n'avez pas eu la chance de pourvoir profiter des bons plans French Days, et que vous n'avez pas la patience d'attendre le Black Friday, vous avez droit à une séance de rattrapage à l'occasion de l'anniversaire Cdiscount. Le site a vu le jour il y a mainteantn 22 ans, en 1998 à l'initiative des frères Charle. Spécialisée à l'origine dans la vente de CD d'occasion, la société a depuis enrichi son offre en proposant plus de 30 millions de produits à la vente dans les univers de la maison, du high-tech, du loisir, de la mode et de l'alimentation. Voici les meilleures offres anniversaires que propose l'enseigne en ligne !

Forfait Cdiscount Mobile 200 Go à 9,99 €

Le forfait mobile 200 Go est à 9,99 € par mois pendant 12 mois. A la base proposé jusqu'au 28 septembre dans le cadre des French Days, il a été prolongé jusqu'au 1er octobre inclus. Pour ce tarif contenu, vous avez : les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, une enveloppe de données mobile de 200 Go en 4G. Il vous accompagne aussi au sein de l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe Web de 5 Go en 4G.

Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Au delà des 12 mois, le tarif du forfait passe à 24,99 €. Étant sans engagement, vous pouvez résilier sans frais supplémentaires pour vous diriger vers une offre plus intéressante. Enfin, la carte SIM triple découpe compatible tous téléphones est facturée 10 euros lors de la commande.

SSD PNY CS900 à partir de 18,99 €

Le SSD PNY CS900 fait l'objet d'une belle réduction pour l'anniversaire Cdiscount. Il est en effet possible de se procurer la version 120 Go à 18,99 € au lieu de 29,99 € et celle de 240 Go à 29,99 € au lieu de 39,99 € et celle de 480 Go à 49,99 € au lieu de 79,99 €. Il sont idéals pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur et disposent d'une interface Serial ATA III/6 GBPs offrant des vitesse de lecture/écriture séquentielle : jusqu'à 550Mo/s / 515Mo.

Pack Gamer Corsair Clavier K55 + Souris Harpoon RGB à 59,99 €

Profitez de ce bon plan pour vous équiper du pack Corsair comprenant le clavier Corsair K55 et la souris filaire gaming Harpoon RGB. Le tout est proposé à 59,99 € au lieu de 81,99 € en achat séparé. Le clavier gamer K55 RGB dispose d'une inclinaison réglable pour correspondre à tous les styles de joueurs. Il embarque également un rétro-éclairage multicolore dynamique sur trois zones permettant d'affirmer et personnaliser votre style face à vos adversaires. Il est doté d'un repose-poignet en caoutchouc amovible venant compléter votre confort dans le jeu.

La souris gamer Harpoon RGB est conçue pour fonctionner, avec un capteur de jeu optique de 6000 DPI avec un suivi avancé pour un contrôle précis. Une conception légère et profilée supporte les mouvements les plus rapides. La forme contournée et les poignées latérales en caoutchouc s’adaptent à diverses poignées et styles de jeu.

Clavier mécanique Acer Predator Atheon 500 à 110,88 €

Habituellement proposé pour 199 €, le clavier gamer Acer Predator Atheon 500 fait l'objet d'une promotion sur Cdiscount. Il est affiché à 158,40 €. De plus, le code promo AFFAIRE30 donne droit à 30% de remise immédiate. Le clavier revient après application du code à seulement 110,88 € !

Le clavier mécanique Acer Predator Aethon 500 utilise des interrupteurs tactiles à clic Kailh Blue pour des performances maximales avec un point d'actuation situé à 2 mm. Le rétro-éclairage RGB couplé aux touches média et à la finition en aluminium confèrent à ce clavier une prestance indiscutable, en plus de fonctionnalités bien utiles !

Samsung Galaxy A51 à 299 €

A l'occasion de l'anniversaire Cdiscount, le Samsung Galaxy A51 voit son prix baisser à 299 €. Sorti début 2020, le Samsung Galaxy A51 est une réelle évolution du A50. Ce dernier propose une fiche technique digne des meilleurs milieu de gamme.

On retrouve ainsi un SoC Exynos 9611 qui est épaulé par 4 Go de RAM et un stockage interne de 64 ou 128 Go. Il dispose d’un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces et sera lancé sous Android 10 avec One UI 2.0, soit bien avant le Galaxy S11. Sa batterie est d’une capacité de 4000 mAh.

Ecran PC Gamer Xiaomi Mi Display 34″ WQHD à 399,99 €

Si vous cherchez un écran PC performant pour jouer à vos jeux favoris, le nouveau Xiaomi Mi Display pourrait bien vous séduire. Sorti sur le marché chinois en octobre 2019, cet écran gamer haut de gamme débarque enfin en France. Cdiscount et la Fnac le proposent au tarif promotionnel très attractif de 399,99 € jusqu'au 12 octobre. Il sera par la suite commercialisé 499,99 €. C'est donc le moment idéal pour l'acquérir au prix le moins cher.

PC portable gamer Lenovo Legion Y540-15IRH – 15,6”FHD à 999,99 €

Embarquant une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Go, un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300HF / 2.4 GHz, une mémoire vive de 8 Go et un SSD de 512 Go, le Lenovo Legion Y540-15IRH s'affiche à un prix imbattable sur Cdiscount : 999,99 €. Ce dernier arbore un écran d'un diagonale de 15,6 pouces, de définition Full HD, avec gamme de couleurs étendue de 45 %, fonction anti-éblouissement et taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Il est également équipé d'un clavier pleine taille à rétroéclairage blanc et d’un système thermique optimisé pour assurer un fonctionnement plus silencieux et mieux refroidi. Avec seulement 24 mm d’épaisseur pour un poids de 2,3 kg, le PC portable Legion Y540 a été conçue de façon à offrir l’équilibre idéal entre performances de jeu exceptionnelles et portabilité. Le tout tourne sous Windows 10.