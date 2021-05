Améliorez votre expérience audio à petit prix avec le système 2.1 Logitech Z313

Alors qu'il est généralement vendu au prix de 49,99 €, le système audio de haut-parleurs Logitech Z313 voit son prix chuter sur Amazon. Grâce à une réduction de 7,54 €, il est possible de s'en équiper sous la barre des 38 € à 37,45 € très précisément.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez un PC ou une TV dont vous aimeriez améliorer l'expérience audio ? Profitez de ce bon plan Amazon pour acheter le système de haut-parleurs 2.1 avec Subwoofer à petit prix. Alors qu'il faut habituellement débourser 49,99 € pour s'en équiper, le marchand propose une réduction de 17% qui permet de l'avoir moins cher à 37,45 €. Une offre valable dans la limite des stocks disponibles à saisie au plus vite.

Pour en revenir au système 2.1 de Logitech, ce dernier vous permet d'écouter de la musique, regarder des vidéos en ligne, des films et même la télévision sur votre ordinateur. Il offre une puissance de diffusion de 25 watts (RMS) qui produit un son ample et équilibré à travers toute la pièce. On retrouve également un subwoofer compact qui trouvera sa place n'importe où et qui restitue des graves assez profonds pour une expérience sonore complète.

Contrôlable grâce à son boitier de commande filaire, vous pouvez facilement grâce à ce dernier, mettre les haut-parleurs sous tension, régler le volume et accéder facilement à la prise casque. Enfin, les satellites ont des dimensions de 146.2 x 89.4 x 81 mm pour un poids de 480 grammes et le caisson de basses des dimensions de 228.4 x 150 x 220 mm pour un poids de 2.3 kg.