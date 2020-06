Amazon : promos à durée limitée sur plusieurs objets connectés (Fire Stick TV à 24,99€, Echo Show 8 à 89,99€)

Si vous envisagez de vous équiper en objets connectés, sachez que l’enseigne en ligne Amazon propose en ce mois de juin 2020 et pour une durée limitée, une multitude de produits en promotion. Vous pouvez par exemple acquérir l’Echo Dot 3ème génération, l’Echo 3ème génération, l’écran connecté Echo Show 5 et/ou d’un Fire Stick TV à prix réduit.

Si vous avez raté la dernière salve de promos sur les objets connectés Amazon fin mai 2020, vous pouvez profiter d’une session de rattrapage en ce mois de juin. En effet, le géant Américain de l’e-commerce propose une nouvelle fois des promotions sur l’ensemble de ses produits connectés phares. Nous les avons regroupés ici pour vous faciliter la tâche dans votre choix.

Fire Stick TV à 24,99 €

On ne le présente plus, le Fire Stick TV d’Amazon reste l’une des meilleures solutions pour connecter votre TV qui ne l’est pas. Ce dernier s’affiche à 24,99 € au lieu de 39,99 € en temps normal soit une réduction de 15 €. Ce dernier vous donne la possibilité de lancer et contrôler le contenu avec la télécommande vocale Alexa nouvelle génération.

Si vous disposez d’un abonnement aux services de stremaing vidéo tels que Prime Video, Netflix et autres, vous pourrez facilement visionner vos programmes préférés sur ces différentes plateformes. Le Fire Stick TV assure une compatibilité avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon qui offre une expérience vocale des plus complète qu’il soit. Les membres Amazon Prime bénéficient d’un accès illimité à des milliers de films et séries sur Prime Video, ainsi qu’à plus de deux millions de titres sans publicité grâce à Prime Music.

Echo Flex à 24,99 €

5 euros de réduction sur la prise connectée d’Amazon, l’Echo flex qui voit ainsi son prix passer de 29,99 € à 24,99 € pour une durée limitée. Cet accessoire permettra aux personnes possédant déjà des appareils dotés d’Alexa, de l’utiliser dans plus d’endroits à la maison. Autre avantage non négligeable qu’offre l’Echo Flex est que ce dernier peut aussi faire office de chargeur pour votre smartphone grâce à son port USB intégré.

Echo Dot 3ème génération à 29,99 €

L’Echo Dot 3ème génération voit également son prix chuter de 59,99 € à 29,99 € soit une réduction non négligeable de 50%. Cette petite enceinte connectée de la forme d’un galet permet de contrôler par la voix votre musique, vos ampoules et tout un tas d’autres objets connectés compatibles.

On retrouve également d’autres fonctionnalités plus pratiques les unes que les autres telles que la possibilité de passer des appels ou envoyer des messages à toute personne qui possède un appareil Echo.

Amazon Echo Dot 3 avec horloge à 39,99 €

Même fonctionnalités, même design, l’Echo Dot 3 d’Amazon se décline dans une version qui propose en plus un affichage LED qui permet d’avoir des informations sur l’heure ainsi que sur la température. Il est proposé à 39.99 € au lieu de 69,99 €, soit une réduction de 43%.

Echo Show 5 à 69,99 €

20 euros de réduction sur l’écran connecté Echo Show 5 qui passe ainsi de 89,99 € à 69,99 €. Même s’il était possible de se le procurer à 59,99 € lors de la dernière édition des French Days, il reste à ce tarif contenu très abordable. Avec un écran de 5.5 pouces, et l’assistant vocal Alexa intégré, cet écran est conçu pour vous faciliter la vie.

Sur ce dernier s’affiche par exemple votre agenda, votre programme hebdomadaire, la météo, les infos trafic et bien plus encore. Ces informations peuvent être affiché grâce aux commandes tactiles de l’écran ou directement par commande vocale. Enfin, pour un respect total de votre confidentialité, l’Echo Show 5 est équipé d’un cache caméra et d’un bouton Micro/Caméra (marche/arrêt).

Amazon Echo 3ème génération à 64,99 €

Version plus poussé que l’Echo Dot, l’Echo 3ème génération se destine aux personne à la recherche d’une enceinte connecté proposant un son de qualité. Embarquant des hauts-parleurs premium avec un son Dolby, l’Amazon Echo offre à ses utilisateurs une expérience audio optimale à 360 degrés, avec des voix nettes et des basses dynamiques.

Coté fonctionnalités, on retrouve les mêmes que celles présentes sur l’Echo Dot. L’égaliseur permet en outre une configuration facile sur plusieurs appareils compatibles pour un son stéréo ou une expérience audio multi-room. L’Amazon Echo est proposé à 64.99 € au lieu de 99.99 € soit une réduction de 35 %. Un must have pour votre maison.

Amazon Echo Plus 2ème génération + une ampoule Philips Hue à 84,99 €

L’Echo Plus d4amaozn, proposé avec une ampoule connectée Philips Hue voit son prix chuter à 84,99 € au lieu de 149,99 € soit une réduction de 65 €. L’enceinte connectée est disponible à ce tarif très avantageux dans les coloris tissu anthracite, tissu gris chiné et tissu sable.

L’Echo Plus embarque un haut-parleur diffusant un son puissant à 360 degrés, un hub Zigbee intégré et un capteur de température. Grâce à lui, vous avez la possibilité d’écouter de la musique, de poser des questions, d’appeler vos proches possédant un appareil Echo, ou d’obtenir des informations, les nouvelles, les résultats sportifs, la météo, etc…

Amazon Echo Show 8 à 89.99 €

Plus grand que l’Echo Show 5, l’Echo Show 8 fait également l’objet d’une belle réduction. Il est possible de se le procurer à 89,99 € au lieu de 129,99 € en temps normal. Les fonctionnalités restes identiques à celles que propose son petit frère, avec pour seule différence, la taille de l’écran qui passe à 8 pouces (contre 5.5 pouces sur l’Echo Show 5).