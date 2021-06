Amazon Prime Day 2021 : les bonnes affaires auront lieu le 21 et 22 juin !

Les prochains Prime Day se tiendront le 21 et 22 juin. C’est l’occasion pour de nombreux consommateurs de profiter de réductions et de faire de belles économies. Rappelons qu’il faut être membre du programme Prime pour bénéficier des offres proposées.



Quelques jours après les French Days, et encore plusieurs mois avant le Black Friday, les consommateurs du monde entier ont une nouvelle occasion de faire des économies : les Prime Day. Généralement, l’événement a lieu au mois de juillet. Mais, l’année dernière, il a été repoussé en octobre à cause de la pandémie de COVID-19. Cette année, il aura cette fois lieu plus tôt. Amazon a en effet annoncé que les Prime Day se tiendront les 21 et 22 juin prochain. La firme a également informé qu’elle soutiendra les commerçants pour les aider à mettre en avant leurs produits.

« Prime Day est une célébration de nos membres Prime et nous sommes ravis de leur offrir la possibilité de profiter de bonnes affaires à travers une sélection incroyable. Les membres Prime peuvent ainsi réaliser des économies importantes sur les produits de grandes marques et de petites et moyennes entreprises », déclare Jamil Ghani, vice-président d’Amazon Prime. « Depuis son lancement en 2015, Prime Day offre de nouvelles façons de faire ses achats, de faire des cadeaux, de regarder des films et des émissions de télévision, et même de danser. Nous sommes ravis de poursuivre cette tradition ».

Amazon investit 85 millions d’euros pour aider les petites entreprises

Comme chaque année, il sera donc possible de profiter de nombreuses réductions sur une panoplie d’articles, allant de simples jeux vidéos à des appareils high tech haut de gamme. Ce sera plus de 2 millions d’offres qui seront proposées aux membres Prime dans plusieurs catégories d’achat. Pour atteindre ce chiffre, Amazon a souhaité aider les petites entreprises à mettre en œuvre des promotions sur leurs produits.

La plateforme indique qu’elle « consacrera plus de 85 millions d’euros pour encourager les clients à faire leurs achats auprès de petites et moyennes entreprises vendant sur Amazon. Prime Day donne ainsi aux petites et moyennes entreprises l’occasion de vendre leurs produits auprès de millions de membres Prime dans le monde entier ». Concrètement, cet investissement prendra la forme d’un bon d’achat de 10 € pour tout achat de 10 € ou plus.

Cette année, les Prime Day ont lieu dans un contexte particulier pour Amazon. Le géant du web va bientôt voir partir son fondateur Jeff Bezos de la tête de l’entreprise. Parallèlement, il fait face à une accusation de la justice américaine pour abus de position dominante.