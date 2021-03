Amazon Music Unlimited Famille : 3 mois offerts au service de streaming musical

Au cours d'une durée limitée, Amazon propose à ses nouveaux clients de bénéficier gratuitement de 3 mois d’abonnement à l'offre Famille de son service de streaming musical Amazon Music Unlimited. Une très bonne affaire destinée à ceux et celles qui veulent écouter leurs musiques préférées sans rien payer.

Jusqu'au lundi 5 avril 2021 inclus, il est possible de profiter d'une offre gratuite sur la plateforme Music Unlimited d'Amazon. Tous les nouveaux clients Amazon Music Unlimited qui résident en France métropolitaine ont l’occasion de tester gratuitement l'offre Famille du service de streaming musical pendant une durée de 3 mois.

Par contre, ceux qui sont déjà abonnés ne sont pas concernés par cette offre ou devront créer un autre compte. L’offre n’est valable qu’une fois par client et compte client. À la fin de la période des 3 mois, un prélèvement de 14,99 euros par mois sera effectué mais l'abonnement peut être annulé à tout moment sans frais car c'est sans engagement.

Amazon Music Unlimited : comment fonctionne l'offre Famille ?

Comme son nom l'indique, l'offre Famille d'Amazon Music Unlimited est plus économique pour la famille. Le service en question permet jusqu’à six membres de votre famille de bénéficier de tous les avantages d'Amazon Music Unlimited, d'accéder à plus de 70 millions de titres en illimité et d'utiliser jusqu’à six lectures individuelles en même temps. Le mode mains-libres grâce à l'assistant vocal Alexa est aussi disponible. Pour cela, il suffit d'ouvrir l’application Amazon Music et demander à Alexa de jouer vos morceaux musicaux sans avoir à utiliser votre smartphone ou votre tablette.

Si ce service ne vous plait pas, il en existe bien d'autres. D'ailleurs, nous vous proposons de découvrir notre comparatif sur les services de streaming musicaux comme Spotify, Deezer, Amazon Music ou encore YouTube Music.