Amazon : le système d’enceintes Logitech Z333 chute à 39,99 €

Amazon propose une réduction de 20 euros sur le système d’enceintes Logitech Z333. Habituellement commercialisé à 59,99 euros, vous pouvez donc vous en équiper dès à présent pour moins de 40 euros, à très exactement 39,99 euros.

Vous cherchez un système audio 2.1pour votre ordinateur ou votre TV mais vous ne voulez pas y mettre plus de 40 euros ? Le bon plan Amazon qui suit pourrait vous intéresser. Le système audio 2.1 Z33 de Logitech fait l'objet d'une promotion sur le site du vendeur Amazon. Il est possible de l'avoir à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros habituellement. Une belle réduction de 20 euros, qui ne se refuse pas. De plus, la livraison est gratuite !

Pour en revenir au Z333, ce dernier est aussi bien adapté aux ordinateurs, PC, tablettes, smartphones ou bien même aux téléviseurs. Il assure en effet une compatibilité avec les appareils tournant sous les systèmes d'exploitation Windows, Mac et ChromeOS.

On retrouve un caisson de basse avec transducteur de 13 cm. Le son peut aussi être facilement réglé, grâce au bouton dédié et le système est également doté d'un boîtier de commande filaire qui contrôle la mise sous tension du système et son volume. Les entrées 3,5 mm et RCA donnent la possibilité de connecter presque n'importe quel dispositif doté d'une sortie audio.