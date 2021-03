Amazon : grosse chute de prix sur la microSD SanDisk Extreme 400 Go

Si vous cherchez une carte microSD à bon prix, le bon plan Amazon qui suit pourrait vous intéresser. L'enseigne en ligne propose en ce moment une belle offre sur la carte mémoire microSD SanDisk Extreme A2 d'une capacité de 400 Go. Alors qu'elle est généralement commercialisée 94,99 euros, il est possible pour une durée limitée de l'avoir moins chère, à très exactement 67,99 €.

Ne rater pas ce bon plan Amazon si vous souhaitez vous équiper d'une carte mémoire microSD avec une grosse capacité de stockage. Amazon le géant du e-commerce propose une promotion sur la microSD SanDisk Extreme de 400 Go. Elle est affichée à 67,99 € contre 94,99 € en moyenne, soit une réduction de 27 euros.

Idéale pour les smartphones et tablettes tournant sous Android, ainsi que pour les caméras d’action et les drones, cette carte microSD SanDisk Extreme offre des vitesses de transfert jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture pour des prises et des transferts rapides.

On notera aussi la présence de l’homologation A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides. La carte mémoire est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30) et elle est livrée avec un adaptateur SD pour une compatibilité étendu avec un grand nombre d'appareils. Un bon plan à saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.