Amazon et son Black Friday mettent une claque au prix du OnePlus 8T

Le Black Friday Amazon est déjà bien lancé et parmi les offres les plus intéressantes, il y a le smartphone OnePlus 8T. Ce téélphone 5G est à prix cassé pour l'occasion et profite d'une réduction exceptionnelle de 200 € qui fait chuter son prix à seulement 399,99 € au lieu de 599,99 €. C'est décidément le bon moment de craquer.

N'attendez pas le dernier moment pour profiter de ce bon plan Black Friday Amazon qui permet de s'équiper du smartphone OnePlus 8T pour 200 euros moins cher que son prix conseillé. Le géant du e-commerce ne lésine pas sur les promotions et permet d'acheter cet excellent téléphone 5G au meilleur prix du moment. Après le bon plan Black Friday sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, c'est donc au tour du OnePlus 8T d'être bradé.

OnePlus 8T : le smartphone est au meilleur prix pour le Black Friday

En effet, alors qu'il faut dépenser 599,99 € pour acheter la version embarquant 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, le Black Friday permet de l'avoir sous la barre des 400 euros, à très précisément 399,99 €. Si 128 Go vous semblent un peu juste, pas de panique puisque le modèle avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM profite lui aussi d'une remise de 200 euros. Son prix final s'adjuge alors à 499,99 € au lieu de 699,99 €. Une aubaine pour celles ou ceux voulant se procurer un smartphone haut de gamme au tarif d'un modèle milieu de gamme.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, le OnePlus 8T est l'un des meilleures de la marque chinoise, qui offre un rapport qualité prix imbattable. Pour commencer, le terminal arbore un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Ensuite, il est doté d'un des processeurs mobiles les plus puissants du marché, le Qualcomm Snapdragon 865, épaulé selon la version de 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage.

Autre point fort, son excellente autonomie, en grande partie due à sa batterie grande capacité de 4 500 mAh qui plus est, compatible Warp Charge (recharge rapide). Enfin, pour la partie photo, le OnePlus 8T, sans se placer au niveau des meilleurs smartphones du marché dans ce domaine s'en sort avec les honneurs et reproduit des clichés de bonne qualité, notamment grâce à son module quadruple capteur arrière de 48 + 16 + 5 + 2 MP.

Les fans de selfies pourront s'en donner à cœur joie avec le capteur frontal de 16 MP. Pour conclure, il est livré avec Android 11 et l'une des meilleures surcouche logicielle du marché, OxygenOS. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre article consacré au test du OnePlus 8T.

