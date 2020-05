Amazon : chute de prix sur une sélection d’objets connectés

Amazon propose en ce moment une promotion sur l’ensemble de ses produits connectĂ©s. Ainsi, il est possible de s’Ă©quiper d’un Echo Dot 3ème gĂ©nĂ©ration, d’un Amazon Echo 3ème gĂ©nĂ©ration, d’un Echo Show 5 ou d’un Fire Stick TV Ă moindre coĂ»t.

Echo Dot 3ème génération

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ECHO DOT

Habituellement proposĂ© Ă 59.99 €, l’Echo Dot d’Amazon voit son prix chuter Ă 24.99 € soit une rĂ©duction de 58%. Cet appareil connectĂ© très compact se dĂ©cline dans un design reprenant la forme d’un galet. Vous pouvez grâce Ă ce dernier contrĂ´ler votre musique par simple commande vocale.

Parmi les autres fonctions disponibles, on retrouve Ă©galement les appels ou l’envoi de message Ă toute personne qui possède un appareil Echo ou bien encore le contrĂ´le de vos appareils connectĂ©s, compatibles Alexa vous donnant la possibilitĂ© d’allumer les lumières, rĂ©gler les thermostats, verrouiller les portes et plus encore.

Amazon Echo 3ème génération

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’AMAZON ECHO

Plus puissante que l »Echo Dot, l’Amazon Echo est Ă©galement plus grand. Cette enceinte connectĂ©e est en effet Ă©quipĂ©e de nouveaux haut-parleurs premium avec un son Dolby pour une expĂ©rience audio Ă 360 ° aux voix nettes et basses dynamiques. Niveau fonctionnalitĂ©s, elles sont identiques Ă celles que l’on retrouve sur l’Echo Dot.

Profitez des haut-parleurs premium avec contrĂ´les de l’Ă©galiseur et configurez facilement plusieurs appareils compatibles pour un son stĂ©rĂ©o ou une expĂ©rience audio multi-room. L’Amazon Echo est en ce moment proposĂ© Ă 69.99 € au lieu de 99.99 € en temps normal soit une rĂ©duction de 30 %. Un must have pour votre maison connectĂ©e.

Echo Show 5

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ECHO SHOW 5

L’Echo Show 5 fait Ă©galement l’objet d’une rĂ©duction assez intĂ©ressante : il est affichĂ© Ă 59.99 € au lieu de 89.99 € habituellement soit une remise de 30 €. Cet Ă©cran connectĂ© dispose d’un affichage 5.5 pouces avec l’assistant Alexa intĂ©grĂ©. Vous pouvez d’un coup d’oeil facilement avoir accès Ă votre calendrier, crĂ©er des listes de choses Ă faire, obtenir la mĂ©tĂ©o et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes Ă©tape par Ă©tape.

Deux façons s’offrent Ă vous pour contrĂ´lez vos appareils connectĂ©s : par simple commande vocale ou en utilisant l’Ă©cran. Pour un soucis de confidentialitĂ©, l’Echo Show 5 est Ă©quipĂ© d’un cache camĂ©ra et d’un bouton Micro/CamĂ©ra (marche/arrĂŞt).

Fire Stick TV

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE FIRE STICK TV

15 euros de rĂ©duction sur le Fire Stick TV d’Amazon qui voit son prix passer Ă 24.99 € au lieu de 39.99 €. Via ce petit appareil connectĂ©, vous avez la possibilitĂ© de lancer et contrĂ´ler le contenu avec la tĂ©lĂ©commande vocale Alexa nouvelle gĂ©nĂ©ration. Vous pouvez Ă©galement visionner vos programmes prĂ©fĂ©rĂ©s sur Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov, ARTE, France 24, Disney+, Apple TV et plus encore (des abonnements sĂ©parĂ©s peuvent ĂŞtre nĂ©cessaires).

Alexa sur Fire TV offre l’expĂ©rience vocale la plus complète parmi les lecteurs multimĂ©dia en streaming. Regardez en direct les flux vidĂ©o de vos camĂ©ras compatibles, consultez la mĂ©tĂ©o, tamisez l’éclairage et Ă©coutez de la musique en streaming. Les membres Amazon Prime bĂ©nĂ©ficient d’un accès illimitĂ© Ă des milliers de films et sĂ©ries sur Prime Video, ainsi qu’Ă plus de deux millions de titres sans publicitĂ© grâce Ă Prime Music.