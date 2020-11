À l’approche du Black Friday, Amazon casse le prix du casque Bose SoundLink II

Le Black Friday arrive dans moins de 10 jours et Amazon a décidé de casser le prix du casque Bose SoundLink II. Sur le site du géant du commerce en ligne, le casque sans fil bénéficie en effet de près de 111 euros de réduction.

Il est déjà possible de profiter de l'édition 2020 du Black Friday Amazon. Comme chaque année, à la même période, le fameux site e-commerce a vu les choses en grand pour permettre à leurs clients de faire de bonnes affaires avant l'événement tant attendu.

Ainsi, au rayon “casques et écouteurs”, le très bon SoundLink II de la marque Bose est vendu au tarif de 119 euros au lieu de 229,95 euros ; soit une remise immédiate de 48% de la part d'Amazon. Deux coloris au choix sont proposés : le noir et le blanc. Les frais de port pour une livraison à domicile sont offerts et les membres du site marchand peuvent payer le casque sans fil en 4 fois sans frais.

Du côté des caractéristiques, le Bose SoundLink II offre un son à la fois profond et immersif. D'un poids de 195 grammes, le casque sans fil (compatible Bluetooth) embarque une autonomie maximale de 15 heures pour un temps de charge estimé à 3 heures. Une recharge rapide de 15 minutes peut vous offrir jusqu'à 2 heures de lecture.