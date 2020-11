Amazon brade les prix de ses liseuses Kindle

Voici un bon plan destiné aux passionnés de lecture ! En cette période de reconfinement, Amazon en profite pour brader les prix de ses Kindle. Deux modèles de liseuse sont proposés et vous pouvez vous en procurer une à partir de 54,99 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les bons plans liés au produits Amazon tournent à plein régime en ce début du mois de novembre 2020. Après les nouveaux Fire TV Cube et Fire TV Stick Lite (déjà) en promotion, découvrez une belle affaire sur les Kindle.

Au cours d'une période indéterminée, le géant du commerce en ligne propose respectivement 28% et 31% de remise sur ses fameuses liseuses. La Kindle sans offres spéciales est à 64,99 euros au lieu de 89,99 euros. Quant à la Kindle avec offres spéciales, elle est au prix de 54,99 euros au lieu de 79,99 euros. Le client aura la possibilité de choisir entre deux coloris : le noir et le blanc.

La Kindle 10ème génération sortie en 2019 embarque un écran sans reflets de 6 pouces avec la technologie Amazon (167 ppp, technologie d'affichage de polices optimisée, 16 niveaux de gris). D'une autonomie maximale de 4 semaines, elle dispose d'une capacité de stockage de 4 Go qui peut contenir des milliers de livres numériques. Les formats pris en charge par la Kindle sont les suivants : Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti. Enfin, la liseuse est fournie avec un câble d'alimentation USB 2.0 et un guide de démarrage.