Amazon Black Week : l’Echo Dot 4 + ampoule connectée Philips Hue à 34,99 €

Amazon propose un bon plan permettant de s’équiper du nouveau Echo Dot 4ème génération avec une ampoule connectée E27 Philips Hue White, compatible Bluetooth et Zigbee pour seulement 34,99 €. Elle ne nécessite dont pas de pont de connexion Hue pour fonctionner.

Profitez de cette offre Black Friday Amazon pour vous équiper du nouveau Echo Dot 4 avec une ampoule connectée Philips Hue E27 White Bluetooth et Zigbee pour seulement 34,99 € au lieu de 79,94 €, soit une réduction de 44,95 €. Concernant les caractéristiques de l’Echo Dot 4, il reprend dans les grandes lignes les fonctionnalités que l’on retrouve déjà sur l’Echo Dot 3.

Il est doté d’Alexa, l’assistant vocal que l’on retrouve sur tous les produits de la gamme Echo. Par simple commande vocale, vous pouvez écouter des titres en streaming sur Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer et bien plus. Lancez la lecture de musiques, livres audio et podcasts dans toute votre maison grâce au Multiroom pour votre musique.

Vous pouvez également contrôler tous les appareils de votre maison connectée et utiliser votre voix pour par exemple allumer les lumières, régler le thermostat et verrouiller les portes. L’avantage de l’ampoule Philips Hue fournie est que cette dernière est compatible Bluetooth et Zigbee et qu’elle ne nécessite pas le pont de connexion Hue (vendu séparément) pour fonctionner. Vous pouvez la contrôler depuis votre smartphone en installant l’application Hue Bluetooth disponible gratuitement.

