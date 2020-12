Amazon : belle offre sur le SSD SanDisk SSD PLUS 2 To pour le Black Friday

Si vous souhaitez acquérir un SSD interne de grand capacité, le bon plan qui suit valable dans le cadre du Black Friday Amazon pourrait bien vous intéresser ! L’excellent SSD SanDisk Plus d’une capacité de 2 To est à 154,99 € contre 237,99 € en temps normal.

Dans le cadre du Black Friday Amazon, le SSD SanDisk Plsu d’une capacité de 2 to passe sous la barre des 160 euros, à très précisément 154,99 euros au lieu de 237,99 euros ; soit une remise immédiate de 83 euros. A noter la livraison à domicile est gratuite et vous pouvez également étaler votre paiement en 4 mensualités sans frais par carte bancaire (soit 4 x 38,75 euros chacune).

Ce SSD est idéal pour les personnes souhaitant booster le système d’un ordinateur. Ilo offre des performances jusqu’à 20 fois plus rapides par rapport à un disque dur traditionnel. Le SanDisk Plus embarque des vitesses de 535 Mo/s en lecture et de 450 Mo/s en écriture. Résistant aux chocs, l’appareil disposant d’une interface SATA 6.0 Gb/s mesure 0.71 x 10.06 x 6.98 cm et affiche un poids de 31.75 grammes.

