Amazon : belle offre à saisir sur le SSD Plus 1 To de Sansdisk qui passe à 84,99 €

Vous êtes à la recherche d'un SSD interne de grande capacité ? Un bon plan Amazon permet justement de s'en équiper d'un à petit prox. Dans le cadre des soldes d'hiver 2021, le SSD SanDisk Plus d’une capacité de 1 To passe à 84,99 € contre 119,99 € en temps normal.

Pour les soldes d'hiver 2021, il est possible de s'équiper du SSD Sandisk Plus d'une capacité de 1 To sous la barre des 90 euros, à plus exactement 84,99 euros. C'est plutôt une bonne affaire sachant qu'on le trouve généralement aux alentours des 120 euros. Cela représente une économie non négligeable de 35 euros si vous décidez de l'acheter via ce bon plan.

Concernant les caractéristiques techniques de ce SSD, il offre des performances jusqu'à 20 fois plus rapides par rapport à un disque dur traditionnel. Le SanDisk Plus embarque des vitesses de 535 Mo/s en lecture et de 450 Mo/s en écriture. Résistant aux chocs, l'appareil disposant d'une interface SATA 6.0 Gb/s mesure 0.71 x 10.06 x 6.98 cm et affiche un poids de 31.75 grammes.

Il est idéal pour les personnes qui voudraient booster la vitesse de leur ordinateur. Enfin, ce SSD Sandisk SSD Plus est également résistant aux chocs pour une solidité à toute épreuve, même en cas de chute accidentelle de votre ordinateur. Il est notamment garanti 3 ans constructeur.

