Amazon : baisse de prix sur les écrans connectés Echo Show 5 et Show 8

A l’approche de la rentrée, les écrans connectés Amazon Echo Show 5 et Echo Show 8 sont à prix réduits. Ils sont respectivement disponibles à 69,99 € au lieu de 89,99 € et 89,99 € au lieu de 129,99 €.



C’est le bon moment si vous envisagez d’acquérir un écran connecté de la gamme Echo Show d’Amazon. en effet, l’Echo Show 5 fait l’objet d’une réduction de 20 € faisant passer son prix de 89,99 € à 69,99 €. L’Echo Show 8, modèle plus imposant passe de 129,99 € à 89,99 €.

L’Echo Show 5 embarque un écran de 5.5 pouces, et est équipé de l’’assistant vocal Alexa. Il a été conçu pour vous faciliter la vie. Vous pouvez par exemple afficher votre agenda, votre programme hebdomadaire, la météo, les infos trafic et bien plus encore. Ces informations peuvent être affiché grâce aux commandes tactiles de l’écran ou directement par commande vocale. Enfin, pour un respect total de votre confidentialité, l’Echo Show 5 est équipé d’un cache caméra et d’un bouton Micro/Caméra (marche/arrêt).

L’Echo Show 8 est un modèle plus imposant que l’Echo Show 5 puisque son écran à une taille de 8 pouces de définition supérieure (1280 x 800 pixels contre 960 x 480 pixels). Il est également plus puissant concernant la partie sonore avec 2 haut-parleurs de 52 mm à 10 W par canal contre un seul de 42 mm délivrant 4 W sur l’Echo Show 5. Pour le reste, les fonctionnalités sont quasi identiques à celles que propose son petit frère, avec notamment la possibilité de gérer les appareils connectés compatibles, de contrôler les lumières et interrupteurs, de régler les thermostats ou l’accès aux caméras de sécurité.